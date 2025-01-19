Вратарь боснийской «Слоги»: в Чехии или Польше россиянину пригодится европейский паспорт

Вратарь «Слоги» Илья Гучмазов, являющийся единственным российским футболистом в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины, высказался о возможном получении второго гражданства.

«У меня не было возможности получить второе гражданство. Каждый год продлеваю вид на жительство. Но если бы я играл в топ-клубе Боснии, этот вопрос наверняка поднялся бы. Сейчас Сафонов перешёл в «ПСЖ». Не думаю, что с российским гражданством у него есть какие-то проблемы. Но в условных Чехии или Польше европейский паспорт может пригодиться. Если предложат, нужно будет думать. Но меня устраивает гражданство России», — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.