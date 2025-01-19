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«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной», отыгравшись со счёта 0:2

«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной», отыгравшись со счёта 0:2
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и московская «Родина», выступающая в Мелбет Первой лиге. Команды играли между собой в ОАЭ, где проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Клуб РПЛ одержал волевую победу со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 января 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 2
Родина
Москва, Россия
0:1 Гордюшенко – 14'     0:2 Максименко – 36'     1:2 Комличенко – 48'     2:2 Осипенко – 76'     3:2 Кучаев – 81'    

На 14-й минуте полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко открыл счёт в матче. На 36-й минуте Артём Максименко удвоил преимущество москвичей. На 48-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко отыграл один мяч. На 76-й минуте защитник Максим Осипенко реализовал 11-метровый и сравнял счёт. Победу «Ростову» принёс гол Константина Кучаева на 81-й минуте.

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