«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной», отыгравшись со счёта 0:2
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и московская «Родина», выступающая в Мелбет Первой лиге. Команды играли между собой в ОАЭ, где проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Клуб РПЛ одержал волевую победу со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 января 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 2
Родина
Москва, Россия
0:1 Гордюшенко – 14' 0:2 Максименко – 36' 1:2 Комличенко – 48' 2:2 Осипенко – 76' 3:2 Кучаев – 81'
На 14-й минуте полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко открыл счёт в матче. На 36-й минуте Артём Максименко удвоил преимущество москвичей. На 48-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко отыграл один мяч. На 76-й минуте защитник Максим Осипенко реализовал 11-метровый и сравнял счёт. Победу «Ростову» принёс гол Константина Кучаева на 81-й минуте.
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