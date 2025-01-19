«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной», отыгравшись со счёта 0:2

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и московская «Родина», выступающая в Мелбет Первой лиге. Команды играли между собой в ОАЭ, где проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Клуб РПЛ одержал волевую победу со счётом 3:2.

На 14-й минуте полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко открыл счёт в матче. На 36-й минуте Артём Максименко удвоил преимущество москвичей. На 48-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко отыграл один мяч. На 76-й минуте защитник Максим Осипенко реализовал 11-метровый и сравнял счёт. Победу «Ростову» принёс гол Константина Кучаева на 81-й минуте.