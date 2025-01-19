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Луис Энрике сегодня пройдёт медосмотр для перехода в «Зенит» — UOL Esporte

Луис Энрике сегодня пройдёт медосмотр для перехода в «Зенит» — UOL Esporte
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Правый вингер «Ботафого» и сборной Бразилии Луис Энрике да Силва сегодня, 19 января, пройдёт медицинский осмотр перед трансфером в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 24-летний вингер вылетел в Доху (Катар), где сине-бело-голубые проводят первый зимний сбор. Сообщается, что после прохождения медицинского осмотра Луис Энрике подпишет трудовое соглашение с «Зенитом» на пять лет. Сумма трансфера составит € 35 млн. Также отмечается, что бразильский клуб сохранит 30% прав на игрока.

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. В сезоне-2024 полузащитник сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.

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