«Милан» продал своего полузащитника в мексиканский «Крус Асуль»

Итальянский «Милан» продал аргентинского полузащитника Луку Ромеро, выступавшего в первой части сезона за «Алавес» на правах аренды, в мексиканский «Крус Асуль». По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 3,5 млн.

«Милан» объявляет о досрочном прекращении аренды Луки Ромеро в клубе «Депортиво Алавес». Игрок перешёл на постоянной основе в «Крус Асуль». Клуб желает Луке успехов в его дальнейшей карьере», — написано в заявлении на официальном сайте «россонери».

Ромеро стал игроком «Милана» летом 2023 года, перейдя на правах свободного агента из «Лацио». Всего хавбек провёл за «россонери» лишь пять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3,5 млн.