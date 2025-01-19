Полузащитник «Барселоны» Ольмо получил травму

Хавбек каталонской «Барселоны» Даниэль Ольмо получил небольшое повреждение. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Каталонский клуб сообщил, что у 26-летнего полузащитника растяжение правой камбаловидной мышцы. Уточняется, что Ольмо пропустит ближайший матч – с португальской «Бенфикой» в Лиге чемпионов УЕФА 21 января.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.