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«Атлетик» в гостях одержал победу над «Сельтой» в 20-м туре Ла Лиги

«Атлетик» в гостях одержал победу над «Сельтой» в 20-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Сельта» и «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виге (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. «Атлетик» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 62'     0:2 Вивиан – 71'     1:2 Альварес – 74'    

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, отличился нападающий «Атлетика» Алекс Беренгер с передачи Иньяки Уильямса. На 71-й минуте Дани Вивиан увеличил преимущество своей команды с передачи Унаи Гомеса. На 74-й минуте Уго Альварес сократил отставание хозяев.

«Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 24 очка за 20 матчей. «Атлетик» из Бильбао находится на четвёртом месте с 39 очками за аналогичное количество встреч.

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