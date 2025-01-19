«Атлетик» в гостях одержал победу над «Сельтой» в 20-м туре Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Сельта» и «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виге (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. «Атлетик» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, отличился нападающий «Атлетика» Алекс Беренгер с передачи Иньяки Уильямса. На 71-й минуте Дани Вивиан увеличил преимущество своей команды с передачи Унаи Гомеса. На 74-й минуте Уго Альварес сократил отставание хозяев.

«Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 24 очка за 20 матчей. «Атлетик» из Бильбао находится на четвёртом месте с 39 очками за аналогичное количество встреч.