Камоцци: Николсон — худший трансфер «Спартака» за последние годы

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал худший трансфер красно-белых за последнее время.

«Худший трансфер «Спартака» за последнее время? Однозначно: Шамар Николсон. Я просто не понимаю, как этот парень оказался в команде», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года за € 8 млн. За красно-белых нападающий провёл 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач. В сезоне-2023/2024 Шамар на правах аренды выступал за французский «Клермон».

В нынешнем сезоне Николсон сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом».