Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камоцци: Николсон — худший трансфер «Спартака» за последние годы

Камоцци: Николсон — худший трансфер «Спартака» за последние годы
Аудио-версия:
Комментарии

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал худший трансфер красно-белых за последнее время.

«Худший трансфер «Спартака» за последнее время? Однозначно: Шамар Николсон. Я просто не понимаю, как этот парень оказался в команде», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года за € 8 млн. За красно-белых нападающий провёл 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач. В сезоне-2023/2024 Шамар на правах аренды выступал за французский «Клермон».

В нынешнем сезоне Николсон сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом».

Материалы по теме
IFFHS: четыре команды РПЛ попали в рейтинг лучших в 2024 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android