Экс-тренер «Локомотива» Оганесян сравнил Алексея Батракова с Дмитрием Лоськовым

Бывший руководитель программы развития молодёжного футбола «Локомотива» Саркис Оганесян сравнил 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова с легендой клуба Дмитрием Лоськовым.

«Батраков производит очень хорошее впечатление. Когда я работал в академии, мне было очень интересно за ним наблюдать, как Лёша играл за свой год. Я как руководитель молодёжного футбола должен был после каждого матча писать отчёты для немецких специалистов «Локомотива». Было такое требование. В моих докладах постоянно был Батраков. Он показывал себя с наилучшей стороны.

Не представлял, что Лёша так быстро сможет заиграть. Он сильно выделялся в молодёжке, хотя был маленьким, — понимали, что техничный, но физически ему не хватало. Однако тренерский штаб нашёл к нему подход. Он молодец! Показывает себя с лучшей стороны. У него светлая голова, хорошее исполнение. Он играет наподобие Димы Лоськова. Будем верить, что Лёша и дальше будет продолжать расти», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.