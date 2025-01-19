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ЦСКА — АГМК, результат товарищеского матча, счёт 4:1, 19 января 2025 года

ЦСКА разгромил «АГМК» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и «АГМК» из Алмалыка (Узбекистан). ЦСКА разгромил «АГМК» со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 января 2025, воскресенье. 16:30 МСК
АГМК
Алмалык, Узбекистан
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Гиёсов – 8'     1:1 Глебов – 11'     1:2 Обляков – 18'     1:3 Койта – 74'     1:4 Шуманский – 85'    

На восьмой минуте нападающий «АГМК» Хуршид Гиёсов открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч ЦСКА спустя три минуты забил полузащитник Кирилл Глебов, которому ассистировал форвард Тамерлан Мусаев. На 18-й минуте хавбек Иван Обляков вывел армейцев вперёд, реализовав пенальти. На 74-й минуте отличился нападающий красно-синих Секу Койта. На 85-й минуте форвард ЦСКА Артём Шуманский довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «АГМК» после 26 сыгранных матчей в чемпионате Узбекистана занимает второе место, заработав 47 очков.

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