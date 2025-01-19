ЦСКА разгромил «АГМК» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и «АГМК» из Алмалыка (Узбекистан). ЦСКА разгромил «АГМК» со счётом 4:1.
На восьмой минуте нападающий «АГМК» Хуршид Гиёсов открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч ЦСКА спустя три минуты забил полузащитник Кирилл Глебов, которому ассистировал форвард Тамерлан Мусаев. На 18-й минуте хавбек Иван Обляков вывел армейцев вперёд, реализовав пенальти. На 74-й минуте отличился нападающий красно-синих Секу Койта. На 85-й минуте форвард ЦСКА Артём Шуманский довёл счёт до разгромного — 4:1.
После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «АГМК» после 26 сыгранных матчей в чемпионате Узбекистана занимает второе место, заработав 47 очков.
- 19 января 2025
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