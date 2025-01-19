«Раднички» Крагуевац обыграли «Пари НН» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Раднички» Крагуевац (Сербия). «Раднички» обыграли «Пари НН» со счётом 2:1.

На 44-й минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв открыл счёт. Ответный мяч сербская команда забила на 57-й минуте. Победный мяч «Раднички» оформили на 87-й минуте — 2:1.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Раднички» Крагуевац после 20 сыгранных матчей в чемпионате Сербии занимают пятое место, заработав 31 очко.

1 февраля «Пари Нижний Новгород» сыграет с воронежским «Факелом», 15 февраля с красноярским «Енисеем», 22 февраля с подмосковными «Химками».