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Пари НН — Раднички Крагуевац, результат товарищеского матча, счёт 1:2, 19 января 2025 года

«Раднички» Крагуевац обыграли «Пари НН» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Раднички» Крагуевац (Сербия). «Раднички» обыграли «Пари НН» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 января 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 2
Раднички К
Крагуевац, Сербия
1:0 Грулёв – 44'     1:1     1:2    

На 44-й минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв открыл счёт. Ответный мяч сербская команда забила на 57-й минуте. Победный мяч «Раднички» оформили на 87-й минуте — 2:1.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Раднички» Крагуевац после 20 сыгранных матчей в чемпионате Сербии занимают пятое место, заработав 31 очко.

1 февраля «Пари Нижний Новгород» сыграет с воронежским «Факелом», 15 февраля с красноярским «Енисеем», 22 февраля с подмосковными «Химками».

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