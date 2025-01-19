Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» Консейсау: я беру на себя ответственность за поражение от «Ювентуса»

Тренер «Милана» Консейсау: я беру на себя ответственность за поражение от «Ювентуса»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:2).

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Мбангула – 59'     2:0 Веа – 64'    

— Насколько вас беспокоит то, что этой команде трудно приложить дополнительные усилия во время матча?
— Это просто так. У меня были маленькие команды, когда я начинал тренировать 13 лет назад, у меня были команды, которые на техническом уровне не были великими, но имели невероятный голод и желание. Так и в жизни, у нас должны быть цели, чтобы расти. Придя в «Милан», мы должны хотеть ещё больше, потому что мы должны продолжать успех, голод, желание и личные цели, чтобы дойти до конца карьеры и гордиться тем, что мы сделали.

То, что я вижу, не ново, я чувствовал это и раньше, потому что следил практически за каждой игрой «Милана». Я тот, кто должен изменить отношение и менталитет игроков. Я несу ответственность, я тренер, и я беру на себя ответственность за это поражение, потому что я не был хорош в перерыве, а затем во втором тайме. Ладно, если мы пропускаем голы, а соперник был хорош, это нормально. Но когда мы пропускаем из-за чего-то другого, то мне тяжело, и именно я, как тренер, должен изменить ситуацию, — приводит слова Консейсау Milan News.

Материалы по теме
Официально
«Милан» продал своего полузащитника в мексиканский «Крус Асуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android