Тренер «Милана» Консейсау: я беру на себя ответственность за поражение от «Ювентуса»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:2).

— Насколько вас беспокоит то, что этой команде трудно приложить дополнительные усилия во время матча?

— Это просто так. У меня были маленькие команды, когда я начинал тренировать 13 лет назад, у меня были команды, которые на техническом уровне не были великими, но имели невероятный голод и желание. Так и в жизни, у нас должны быть цели, чтобы расти. Придя в «Милан», мы должны хотеть ещё больше, потому что мы должны продолжать успех, голод, желание и личные цели, чтобы дойти до конца карьеры и гордиться тем, что мы сделали.

То, что я вижу, не ново, я чувствовал это и раньше, потому что следил практически за каждой игрой «Милана». Я тот, кто должен изменить отношение и менталитет игроков. Я несу ответственность, я тренер, и я беру на себя ответственность за это поражение, потому что я не был хорош в перерыве, а затем во втором тайме. Ладно, если мы пропускаем голы, а соперник был хорош, это нормально. Но когда мы пропускаем из-за чего-то другого, то мне тяжело, и именно я, как тренер, должен изменить ситуацию, — приводит слова Консейсау Milan News.