Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал информацию об интересе к Сергееву и Голенкову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву и форварду «Ростова» Егору Голенкову. Ранее «Чемпионат» сообщал, что оба футболиста входят в шорт-лист железнодорожников.

«Не знаю, откуда появился шорт-лист «Локомотива» с Сергеевым и Голенковым. Будет информация — мы её дадим. «Локомотив» сегодня работает в рамках выделенного и утверждённого бюджета и тех имеющихся возможностей. Говорили об этом уже неоднократно», — рассказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Иван Сергеев в текущем сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Егор Голенков сыграл в 20 матчах, отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.