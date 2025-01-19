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Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал информацию об интересе к Сергееву и Голенкову

Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал информацию об интересе к Сергееву и Голенкову
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву и форварду «Ростова» Егору Голенкову. Ранее «Чемпионат» сообщал, что оба футболиста входят в шорт-лист железнодорожников.

«Не знаю, откуда появился шорт-лист «Локомотива» с Сергеевым и Голенковым. Будет информация — мы её дадим. «Локомотив» сегодня работает в рамках выделенного и утверждённого бюджета и тех имеющихся возможностей. Говорили об этом уже неоднократно», — рассказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Иван Сергеев в текущем сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Егор Голенков сыграл в 20 матчах, отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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