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Манчестер Юнайтед — Брайтон, результат матча 22-го тура АПЛ, счёт 1:3, 19 января 2025 года

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче 22-го тура АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Брайтон» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

На пятой минуте нападающий «Брайтона» Янкуба Минте открыл счёт. Ответный мяч «Манчестер Юнайтед» на 23-й минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте форвард Каору Митома вывел гостей вперёд. Окончательный результат в игре на 76-й минуте установил Жоржиньо Рюттер — 3:1.

После 22 сыгранных матчей АПЛ «Брайтон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.

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