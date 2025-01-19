«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче 22-го тура АПЛ

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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Брайтон» одержал победу со счётом 3:1.

На пятой минуте нападающий «Брайтона» Янкуба Минте открыл счёт. Ответный мяч «Манчестер Юнайтед» на 23-й минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте форвард Каору Митома вывел гостей вперёд. Окончательный результат в игре на 76-й минуте установил Жоржиньо Рюттер — 3:1.

После 22 сыгранных матчей АПЛ «Брайтон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.