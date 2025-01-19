Стала известна окончательная сумма трансфера Луиса Энрике в «Зенит»

Санкт-Петербургский «Зенит» заплатит за вингера «Ботафого» Луиса Энрике € 30 млн + € 2 млн бонусами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Изначально сумма, учитывая бонусы, была на € 3 млн больше, но так как «Зенит» заплатит всю сумму сразу, стоимость была снижена», — добавил собеседник «Чемпионата».

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. В сезоне-2024 полузащитник сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.