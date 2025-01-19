«Ноттингем Форест» обыграл «Саутгемптон» в матче 22-го тура АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). «Ноттингем Форест» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.

На 11-й минуте полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсон открыл счёт. На 28-й минуте хавбек Каллум Хадсон-Одои увеличил преимущество хозяев. На 41-й минуте нападающий Крис Вуд довёл счёт до разгромного — 3:0. Один мяч «Саутгемптона» на 60-й минуте отыграл защитник Ян Беднарек. На 90+1-й минуте отличился форвард гостей Пол Онуачу.

После 22 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.