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Ноттингем Форест — Саутгемптон, результат матча 22-го тура АПЛ, счёт 3:2, 19 января 2025 года

«Ноттингем Форест» обыграл «Саутгемптон» в матче 22-го тура АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). «Ноттингем Форест» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Андерсон – 11'     2:0 Хадсон-Одои – 28'     3:0 Вуд – 41'     3:1 Беднарек – 60'     3:2 Онуачу – 90+1'    

На 11-й минуте полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсон открыл счёт. На 28-й минуте хавбек Каллум Хадсон-Одои увеличил преимущество хозяев. На 41-й минуте нападающий Крис Вуд довёл счёт до разгромного — 3:0. Один мяч «Саутгемптона» на 60-й минуте отыграл защитник Ян Беднарек. На 90+1-й минуте отличился форвард гостей Пол Онуачу.

После 22 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.

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