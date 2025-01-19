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Эвертон — Тоттенхэм, результат матча 22-го тура АПЛ, счёт 3:2, 19 января 2025 года

«Эвертон» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом (Англия). «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Калверт-Льюин – 13'     2:0 Ндиайе – 30'     3:0 Грей – 45+7'     3:1 Кулушевски – 77'     3:2 Ришарлисон – 90+2'    

На 13-й минуте нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин открыл счёт. На 30-й минуте форвард Илиман Ндиайе увеличил преимущество хозяев. На 45+7-й минуте защитник «Тоттенхэма» Арчи Грей отправил мяч в свои ворота. На 77-й минуте отличился нападающий «шпор» Деян Кулушевски. На 90+2-й минуте второй мяч гостей отыграл Ришарлисон.

После 22 проведённых матчей «Эвертон» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. «Тоттенхэм» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.

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