«Оренбург» проиграл «Челябинску» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и «Челябинск», выступающий в Leon-Второй Лиге А. Команды играли между собой в Турции, где проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Оренбург» потерпел поражение со счётом 0:1.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил игрок челябинской команды Константин Кертанов.

«Оренбург» по итогам осенней части сезона набрал восемь очков в 18 матчах РПЛ и занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице. Отставание «газовиков» от находящегося на 15-м месте «Ахмата» составляет пять очков, от зоны стыковых матчей — шесть. Следующий матч «Оренбург» проведёт со «Спартаком» из Костромы 25 января.