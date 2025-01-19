«Оренбург» проиграл «Челябинску» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и «Челябинск», выступающий в Leon-Второй Лиге А. Команды играли между собой в Турции, где проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Оренбург» потерпел поражение со счётом 0:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
0 : 1
Челябинск
Челябинск, Россия
0:1 Кертанов – 35'
Единственный гол в матче на 35-й минуте забил игрок челябинской команды Константин Кертанов.
«Оренбург» по итогам осенней части сезона набрал восемь очков в 18 матчах РПЛ и занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице. Отставание «газовиков» от находящегося на 15-м месте «Ахмата» составляет пять очков, от зоны стыковых матчей — шесть. Следующий матч «Оренбург» проведёт со «Спартаком» из Костромы 25 января.
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