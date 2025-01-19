«Зенит» продаст Артура в «Ботафого» за € 10 млн

Полузащитник «Зенита» Артур перейдёт в бразильский «Ботафого» за € 10 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Желание Артура уйти из «Зенита» именно сейчас связано с рождением ребёнка», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, в январе 2024 года «Зенит» подписал контракт с Артуром, приобретя его из «Палмейраса» за сумму в € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с командой действителен до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно € 8 млн.