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Вендел летом перейдёт в «Ботафого», сумма трансфера — около € 20 млн

Вендел летом перейдёт в «Ботафого», сумма трансфера — около € 20 млн
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Полузащитник «Зенита» Вендел летом подпишет контракт с бразильским «Ботафого». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сумма трансфера — около € 20 млн», — добавил собеседник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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