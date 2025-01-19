Вендел летом перейдёт в «Ботафого», сумма трансфера — около € 20 млн

Полузащитник «Зенита» Вендел летом подпишет контракт с бразильским «Ботафого». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сумма трансфера — около € 20 млн», — добавил собеседник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.