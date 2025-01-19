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Агент Леандро Годоя отреагировал на информацию об интересе «Локомотива»

Агент Леандро Годоя отреагировал на информацию об интересе «Локомотива»
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Эрнан Баньято, представляющий интересы центрального нападающего болгарского «Берое» Леандро Годоя, отреагировал на слухи о том, что его клиентом интересуется московский «Локомотив». Ранее в СМИ появилась информация, что руководство болгарского клуба готово отпустить Годоя за € 1 млн.

«По интересу «Локомотива» к Леандро лучше спросить у клуба. Сейчас мы ведём переговоры с разными клубами», — сказал Баньято в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Годой сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 600 тыс.

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