«Эвертон» одержал первую победу после возвращения Дэвида Мойеса

Ливерпульский «Эвертон» одержал первую победу после возвращения шотландского специалиста Дэвида Мойеса на пост главного тренера клуба. «Ириски» обыграли «Тоттенхэм» (3:2) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

61-летний специалист занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год. За этот период под его руководством «Эвертон» провёл 518 матчей во всех турнирах, в которых 221 раз одержал победу, 134 раза сыграл вничью и 163 раза потерпел поражение. Последним местом работы Мойеса был лондонский «Вест Хэм», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и с 2019 по 2024 год.

После 22 проведённых матчей «Эвертон» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. «Тоттенхэм» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.