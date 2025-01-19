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«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио» Нуну Таварешу — Calciomercato

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио» Нуну Таварешу — Calciomercato
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«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио» Нуну Таварешу, принадлежащему лондонскому «Арсеналу». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланский клуб сделал запрос в отношении 24-летнего футболиста, потому что рассматривает альтернативные варианты на случай возможного ухода игрока «Интера» Тейджона Бьюкенена. Отмечается, что «Лацио» ответил отказом на запрос, так как планирует выкупить игрока у «Арсенала» за € 5 млн плюс бонусы по окончании сезона в размере € 4 млн.

В текущем сезоне Тавареш провёл 17 матчей во всех турнирах за «Лацио» и отметился восемью результативными передачами.

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