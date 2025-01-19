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«Ноттингем Форест» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей

«Ноттингем Форест» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей
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Сегодня, 19 января, «Ноттингем Форест» обыграл «Саутгемптон» (3:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии. Таким образом, «красные» продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей. Ранее «Ноттингем» сыграл вньчью с «Ливерпулем» (1:1), а также победил «Вулверхэмптон» (3:0), «Эвертон» (2:0), «Тоттенхэм» (1:0), «Брентфорд» (2:0), «Астон Виллу» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Андерсон – 11'     2:0 Хадсон-Одои – 28'     3:0 Вуд – 41'     3:1 Беднарек – 60'     3:2 Онуачу – 90+1'    

На 11-й минуте полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсон открыл счёт. На 28-й минуте хавбек Каллум Хадсон-Одои увеличил преимущество хозяев. На 41-й минуте нападающий Крис Вуд довёл счёт до разгромного — 3:0. Один мяч «Саутгемптона» на 60-й минуте отыграл защитник Ян Беднарек. На 90+1-й минуте отличился форвард гостей Пол Онуачу.

После 22 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Эшпириту Санто сыграют с «Борнмутом».

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