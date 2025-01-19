Константин Генич: «Ботафого» решил всех бразильцев из РПЛ вернуть на родину?

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новость о предстоящем переходе футболиста «Зенита» Артура в «Ботафого». Ранее «Чемпионат» сообщил, что игрок перейдёт в бразильский клуб за € 10 млн.

«Ботафого» решил всех бразильцев из РПЛ вернуть на родину?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вендел также перейдёт в «Ботафого», но трансфер состоится предстоящим летом. СМИ сообщают, что полузащитник московского «Динамо» Бителло не прибыл в расположение российского клуба из-за желания осуществить трансфер в «Ботафого». Отмечалось, что футболист уже договорился об условиях личного контракта с клубом.