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Агент Свистуновой: на Яну выходили топ-клубы, но «Спартак» — оптимальный вариант для роста

Агент Свистуновой: на Яну выходили топ-клубы, но «Спартак» — оптимальный вариант для роста
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Агент Глеб Разоренов, представляющий интересы нападающей Яны Свистуновой, прокомментировал её переход из «Чертаново» в московский «Спартак». В субботу, 18 января, пресс-служба красно-белых сообщила о подписании 18-летней футболистки.

«Процесс переговоров со «Спартаком» шёл не так быстро. Думаю, не секрет, что на Яну претендовали многие клубы. Мы рассматривали как зарубежные опции, так и варианты в чемпионате России. На Яну выходили топ-клубы. Было несколько альтернатив.

Мы думали, но предложение «Спартака» показалось самым интересным с точки зрения роста и возможностей, чтобы Яна вышла на новый футбольный уровень. Она молодой игрок, должна расти и становиться лучше. Решили, что «Спартак» на сегодняшний день будет оптимальным вариантом», — сказал Разоренов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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