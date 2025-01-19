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IFFHS: Серия А — сильнейший чемпионат 2024 года, РПЛ — 73-я

IFFHS: Серия А — сильнейший чемпионат 2024 года, РПЛ — 73-я
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года.

Первое место заняла итальянская Серия А (1992 очка), следом расположилась испанская Примера (1885), тройку замкнула АПЛ (1871). В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Российская Премьер-Лига в этом рейтинге заняла 73-е место. Выше чемпионата России оказались азербайджанская лига (36-е место), украинская (38), армянская (46), белорусская (59) и грузинская (70). Чемпионат Казахстана занял в этом рейтинге 86-е место.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Турнирная таблица РПЛ
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