«В «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке». Радимов — о будущем Соболева

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что в санкт-петербургской команде никто не может гарантировать футболистам место в стартовом составе, поэтому игровое время зависит только от самого нападающего Александра Соболева. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом.

— Каких усилений требует сегодняшний состав «Зенита»?

— Не могу сказать о том, что команда именно нуждается в усилении какой-то определённой позиции. Состав у «Зенита» хороший, усиления никогда не будут мешать. Если есть игроки сильнее тех, которые находятся в составе, и они готовы прийти — логично, если так будет.

— Что думаете о возможном уходе бразильцев?

— Сколько времени уходит тот же Вендел? Об этом нужно говорить, как только официально объявят, что кто-то из футболистов уходит. Тогда уже можно будет рассматривать футболиста на его позицию.

— Даст ли Семак шанс Соболеву?

— То, что он сразу будет в составе, вам никто гарантировать не может. У Семака так не бывает. Тот же Клаудиньо остаётся на скамейке, если он не соответствует уровню. Всё зависит от Соболева. Если брать полгода, которые он провёл в «Зените», то это провал, но это если бы его покупали на полгода. А так, у него ещё несколько лет контракта. Всё зависит только от него, в «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.