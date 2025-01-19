«Брайтон» выиграл шесть из восьми последних матчей с «МЮ» в АПЛ

Футбольный клуб «Брайтон энд Хову Альбион» выиграл шесть из восьми последних матчей с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» по одному разу побеждали в 2022-м и 2024-м. Сегодня, 19 января, «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» встречались между собой в рамках 22-го тура АПЛ. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Брайтон» одержал победу со счётом 3:1.
После 22 сыгранных матчей АПЛ «Брайтон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.
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