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Реал Мадрид — Лас-Пальмас, результат матча 20-го тура Ла Лиги, счёт 4:1, 19 января 2025 года

Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Лас-Пальмас» в матче 20-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва, Испания). «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» со счётом 4:1.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1'     1:1 Мбаппе – 18'     2:1 Диас – 33'     3:1 Мбаппе – 36'     4:1 Родриго – 57'    
Удаления: нет / Рамирес – 64'

На первой минуте нападающий «Лас-Пальмаса» Фабиу Силва открыл счёт. Ответный мяч «Реала» на 18-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе. На 33-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «сливочных» вперёд. На 36-й минуте Мбаппе записал дубль на свой счёт. На 57-й минуте нападающий Родриго довёл счёт до разгромного — 4:1. На 64-й минуте хавбек гостей Бенито Рамирес получил красную карточку.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 46 очков после 20 матчей. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 22 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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