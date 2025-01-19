Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Лас-Пальмас» в матче 20-го тура Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва, Испания). «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» со счётом 4:1.
На первой минуте нападающий «Лас-Пальмаса» Фабиу Силва открыл счёт. Ответный мяч «Реала» на 18-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе. На 33-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «сливочных» вперёд. На 36-й минуте Мбаппе записал дубль на свой счёт. На 57-й минуте нападающий Родриго довёл счёт до разгромного — 4:1. На 64-й минуте хавбек гостей Бенито Рамирес получил красную карточку.
Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 46 очков после 20 матчей. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 22 очка.
- 19 января 2025
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