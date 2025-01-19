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Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о травме нападающего Соланке

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о травме нападающего Соланке
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Доминика Соланке. Известно, что футболист получил повреждение на тренировке накануне матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Калверт-Льюин – 13'     2:0 Ндиайе – 30'     3:0 Грей – 45+7'     3:1 Кулушевски – 77'     3:2 Ришарлисон – 90+2'    

«Доминик вчера повредил колено на тренировке, когда пытался пробить, поэтому сегодня он не играл, но я не уверен в серьёзности травмы. Это всегда удар для любого клуба, когда ты теряешь ключевых игроков», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Соланке провёл 29 матчей во всех турнирах. Форвард забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

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