Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о травме нападающего Соланке

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Доминика Соланке. Известно, что футболист получил повреждение на тренировке накануне матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:3).

«Доминик вчера повредил колено на тренировке, когда пытался пробить, поэтому сегодня он не играл, но я не уверен в серьёзности травмы. Это всегда удар для любого клуба, когда ты теряешь ключевых игроков», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Соланке провёл 29 матчей во всех турнирах. Форвард забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.