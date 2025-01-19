«Реал» Мадрид поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги
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Сегодня, 19 января, мадридский «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» (4:1) и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025. На второй строчке располагается «Атлетико» Мадрид, у которого 44 очка. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона» (39).
Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1' 1:1 Мбаппе – 18' 2:1 Диас – 33' 3:1 Мбаппе – 36' 4:1 Родриго – 57'
Удаления: нет / Рамирес – 64'
На первой минуте нападающий «Лас-Пальмаса» Фабиу Силва открыл счёт. Ответный мяч «Реала» на 18-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе. На 33-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «сливочных» вперёд. На 36-й минуте Мбаппе записал дубль на свой счёт. На 57-й минуте нападающий Родриго довёл счёт до разгромного — 4:1. На 64-й минуте хавбек гостей Бенито Рамирес получил красную карточку.
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