Игрок «Зенита» Клаудиньо согласился перейти в «Палмейрас» — Жорже Никола

27-летний атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал своё согласие на переход в бразильский «Палмейрас». Об этом сообщает журналист Жорже Никола в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что бразильский клуб рассматривает Клаудиньо в качестве приоритетной трансферной цели наряду с хавбеком «Фулхэма» Андреасом Перейрой. Также игроком «Зенита» интересуется «Ботафого».

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.