Эксперт бразильского футбола: по уровню с Луисом Энрике в РПЛ мало кого можно сравнить

Александр Спивак, являющийся журналистом и специалистом по бразильскому футболу, поделился мнением об игровом уровне вингера «Ботафого» Луиса Энрике, который в ближайшее время перейдёт в «Зенит».

«Конечно, это игрок под основу, на правый фланг. Более того, по уровню с Энрике в РПЛ мало кого можно сравнить. Он искусный дриблёр, в этом его главная фишка. За счёт этого будет здесь особенно выделяться, потому что наши защитники, как правило, теряются, когда против них начинают «танцевать».

Стоит или не стоит € 35 млн., мне сложно сказать. Всё субъективно. Но игрок в прошлом году был признан лучшим в Южной Америке. Он на взлете, лучший период карьеры переживает», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.