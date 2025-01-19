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Эксперт бразильского футбола: по уровню с Луисом Энрике в РПЛ мало кого можно сравнить

Эксперт бразильского футбола: по уровню с Луисом Энрике в РПЛ мало кого можно сравнить
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Александр Спивак, являющийся журналистом и специалистом по бразильскому футболу, поделился мнением об игровом уровне вингера «Ботафого» Луиса Энрике, который в ближайшее время перейдёт в «Зенит».

«Конечно, это игрок под основу, на правый фланг. Более того, по уровню с Энрике в РПЛ мало кого можно сравнить. Он искусный дриблёр, в этом его главная фишка. За счёт этого будет здесь особенно выделяться, потому что наши защитники, как правило, теряются, когда против них начинают «танцевать».

Стоит или не стоит € 35 млн., мне сложно сказать. Всё субъективно. Но игрок в прошлом году был признан лучшим в Южной Америке. Он на взлете, лучший период карьеры переживает», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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