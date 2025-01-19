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Киллиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Лас-Пальмасом»

Киллиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Лас-Пальмасом»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (4:1). Француз отметился дублем, а «сливочные» вышли на первое место в таблице чемпионата.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1'     1:1 Мбаппе – 18'     2:1 Диас – 33'     3:1 Мбаппе – 36'     4:1 Родриго – 57'    
Удаления: нет / Рамирес – 64'

«Это была важная игра для нас, мы знаем, что произошло вчера с «Атлетико» и «Барселоной», мы хотели победить и победили. Сложно пропустить ранний гол, но команда отреагировала хорошо.

Мы играли в атаку, искали пространства, забили много голов, и я думаю, что все болельщики «Реала» получили удовольствие от игры, потому что мы — лидеры чемпионата», — приводит слова Мбаппе Madrid Unuversal в соцсети Х (ранее Twitter).

На второй строчке располагается «Атлетико» Мадрид, у которого 44 очка. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона» (39).

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