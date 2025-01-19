Киллиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Лас-Пальмасом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (4:1). Француз отметился дублем, а «сливочные» вышли на первое место в таблице чемпионата.
«Это была важная игра для нас, мы знаем, что произошло вчера с «Атлетико» и «Барселоной», мы хотели победить и победили. Сложно пропустить ранний гол, но команда отреагировала хорошо.
Мы играли в атаку, искали пространства, забили много голов, и я думаю, что все болельщики «Реала» получили удовольствие от игры, потому что мы — лидеры чемпионата», — приводит слова Мбаппе Madrid Unuversal в соцсети Х (ранее Twitter).
На второй строчке располагается «Атлетико» Мадрид, у которого 44 очка. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона» (39).
- 19 января 2025
-
21:28
-
21:27
-
21:23
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:38
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:45
-
19:33
-
19:33
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:01
-
18:59
-
18:55
-
18:29
-
18:21
-
18:19
-
18:19