Киллиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Лас-Пальмасом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (4:1). Француз отметился дублем, а «сливочные» вышли на первое место в таблице чемпионата.

«Это была важная игра для нас, мы знаем, что произошло вчера с «Атлетико» и «Барселоной», мы хотели победить и победили. Сложно пропустить ранний гол, но команда отреагировала хорошо.

Мы играли в атаку, искали пространства, забили много голов, и я думаю, что все болельщики «Реала» получили удовольствие от игры, потому что мы — лидеры чемпионата», — приводит слова Мбаппе Madrid Unuversal в соцсети Х (ранее Twitter).

На второй строчке располагается «Атлетико» Мадрид, у которого 44 очка. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона» (39).