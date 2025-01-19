Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У тренера «Спартака» Деяна Станковича родилась дочь

У тренера «Спартака» Деяна Станковича родилась дочь
Комментарии

У главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича родилась дочь. Ранее серб покинул расположение команды, находящейся на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

«Поздравляем Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — написано в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. До этого он тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.

Материалы по теме
Деян Станкович высказался об атмосфере в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android