У тренера «Спартака» Деяна Станковича родилась дочь

У главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича родилась дочь. Ранее серб покинул расположение команды, находящейся на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

«Поздравляем Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — написано в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. До этого он тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.