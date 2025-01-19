Рубен Аморим — о домашнем поражении «МЮ» от «Брайтона»: это недопустимо. Стабильности нет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Брайтоном» (1:3). Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Очередное домашнее поражение. Это недопустимо, как и то, как нам забили. Иногда мы можем играть в свой футбол, но только на коротких отрезках, стабильности нет. Мы начинаем нервничать и пропускаем. В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию [и мы пропускаем]. После этого перевернуть ход матча уже сложно. Мы начинаем волноваться, сильно нервничать, и соперник снова нас превосходит.

Я думаю, что [реакцию на ошибку Онана] на стадионе можно было прочувствовать. Но нельзя так заканчивать встречу. Все были не на своих позициях, надо завершать матч иначе. Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах.

«Брайтону» было комфортно. Мы пытались вернуться в игру, но показывали не самый хороший футбол. Можно вспомнить матчи с «Борнмутом» и с «Ноттингемом», когда мы были в игре, но пропускали голы, которые не должны пропускать. И после этого всем уже тяжело. Мы снова уступили, и уступили дома. Это недопустимо. Надо это менять — и быстро», — приводит слова Аморима Sky Sports.