Аморим: мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Это нужно принять

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне. Сегодня, 19 января, «красные» проиграли «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так, поскольку мы должны это признать и изменить. Вот, пожалуйста, ваши заголовки», — приводит слова Аморима журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с «Фулхэмом». Матч состоится 26 января, начало — в 22:00 мск.