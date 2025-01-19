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Аморим: мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Это нужно принять

Аморим: мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Это нужно принять
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне. Сегодня, 19 января, «красные» проиграли «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

«Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так, поскольку мы должны это признать и изменить. Вот, пожалуйста, ваши заголовки», — приводит слова Аморима журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с «Фулхэмом». Матч состоится 26 января, начало — в 22:00 мск.

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