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Давид Алаба поделился эмоциями от своего возвращения на поле впервые с декабря 2023 года

Давид Алаба поделился эмоциями от своего возвращения на поле впервые с декабря 2023 года
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32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился эмоциями от своего возвращения на поле впервые с декабря 2023 года. Футболист принял участие в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (4:1).

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1'     1:1 Мбаппе – 18'     2:1 Диас – 33'     3:1 Мбаппе – 36'     4:1 Родриго – 57'    
Удаления: нет / Рамирес – 64'

«Я очень, очень счастлив вернуться в команду, на это поле, перед вами, ребята (обращается к болельщикам — Прим. «Чемпионата»). Очень рад и благодарю вас за поддержку», — приводит слова Алабы Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, защитник получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года. В общую группу он вернулся более чем через год — 30 декабря 2024 года. До перехода в «Реал» австрийский защитник Давид Алаба выступал в составе мюнхенской «Баварии». Также он является важным игроком сборной Австрии.

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