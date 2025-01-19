32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился эмоциями от своего возвращения на поле впервые с декабря 2023 года. Футболист принял участие в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (4:1).
«Я очень, очень счастлив вернуться в команду, на это поле, перед вами, ребята (обращается к болельщикам — Прим. «Чемпионата»). Очень рад и благодарю вас за поддержку», — приводит слова Алабы Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, защитник получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года. В общую группу он вернулся более чем через год — 30 декабря 2024 года. До перехода в «Реал» австрийский защитник Давид Алаба выступал в составе мюнхенской «Баварии». Также он является важным игроком сборной Австрии.
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