«Гавр» без Кузяева сыграл вничью с «Реймсом» в матче 18-го тура Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Реймс» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом (Франция). Итоговый результат — 1:1.
На 26-й минуте полузащитник «Реймса» Маршалл Мунеци открыл счёт. Ответный мяч «Гавра» на 67-й минуте забил защитник Аруна Санганте — 1:1. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку на этот матч.
После 18 сыгранных матчей «Реймс» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 21 очко. «Гавр» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 17-е место, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков.
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