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Кассьерра — о сборах «Зенита»: пользуюсь любым возможным случаем, чтобы побольше поспать

Кассьерра — о сборах «Зенита»: пользуюсь любым возможным случаем, чтобы побольше поспать
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что игроки сине-бело-голубых на первом зимнем сборе в Катаре пользуются любым удобным случаем для восстановления сил. Тренировочные сборы «Зенита» в Дохе продлятся до 28 января.

— Неделя была непростая. Удалось ли вчера восстановить силы и немножко отдохнуть?
— Да. Лично я пользуюсь любым возможным случаем, чтобы восстановить силы, отдохнуть, поспать побольше. Действительно, неделя была непростой, и вчерашний отдых был очень нужен. Мы понимаем, что так закладывается фундамент на будущее.

Понятно, что впереди ещё много времени до возобновления сезона, но каждый из нас максимально мотивирован отдать 100% сил в течение этого тренировочного периода, чтобы затем так же ярко проявить себя во время официальных матчей.

— Удалось ли уже вернуть чувство мяча и восстановить взаимопонимание с партнёрами?
— Думаю, что мы движемся в хорошем ритме. Не только я, а все привыкают друг к другу заново, потому что после длинного отпуска действительно очень важно найти этот баланс и восстановить взаимодействия. Мне кажется, мы работаем здорово.

По утрам — физическая нагрузка, а вечером — отработка командных взаимодействий, работа с мячом. На мой взгляд, всё идёт в хорошем ритме, и этот прогресс продолжится и в товарищеских матчах, — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

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