«Манчестер Сити» забил шесть безответных мячей «Ипсвич Таун» в матче 22-го тура АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич Таун» со счётом 6:0.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 27' 0:2 Ковачич – 30' 0:3 Фоден – 42' 0:4 Доку – 49' 0:5 Холанд – 57' 0:6 Макэйти – 69'
За «Манчестер Сити» отличились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.
После 22 сыгранных матчей «Ипсвич» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.
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