«Манчестер Сити» забил шесть безответных мячей «Ипсвич Таун» в матче 22-го тура АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич Таун» со счётом 6:0.

За «Манчестер Сити» отличились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.

После 22 сыгранных матчей «Ипсвич» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.