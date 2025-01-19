Деле Алли подписал контракт с итальянским «Комо»

Итальянский «Комо» объявил о подписании контакта с английским полузащитником Деле Алли. Соглашение рассчитано на 1,5 года с возможностью продления ещё на сезон.

«Клуб признает его исключительный талант и с радостью принимает его в команду. Основное внимание будет уделено тому, чтобы создать для Деле благоприятную атмосферу, в которой он сможет постепенно интегрироваться в состав. Несмотря на то, что от него не требуется немедленных результатов, клуб уверен, что он внесёт значительный вклад как на поле, так и в качестве наставника молодых талантов клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Последним клубом 28-летнего Деле Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за турецкий «Бешикташ» и лондонский «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.