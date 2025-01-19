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Результаты матчей чемпионата Германии 19 января

Результаты матчей чемпионата Германии 19 января
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Сегодня, 19 января, в 18-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны два матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Германии 19 января:

«Унион» — «Майнц» — 2:1;
«Вердер» — «Аугсбург» — 0:2.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 45 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 41 очко в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 36 очков после 18 игр. В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (11), «Бохум» (12) и «Хайденхайм» (14).

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