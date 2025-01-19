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Тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание Деле Алли

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание Деле Алли
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Главный тренер итальянского клуба «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание контракта с английским полузащитником Деле Алли.

«Клуб верит в потенциал Деле и стремится помочь ему вновь обрести свою лучшую форму. Его опыт и лидерские качества, несомненно, принесут пользу команде», — приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Последним клубом 28-летнего Деле Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист выступал за турецкий «Бешикташ» и лондонский «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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