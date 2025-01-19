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Игрок «Акрона» Галоян: близость Дзюбы к рекорду не влияет на команду

Игрок «Акрона» Галоян: близость Дзюбы к рекорду не влияет на команду
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Полузащитник «Акрона» Артур Галоян рассказал, на каких европейских стадионах он хотел бы сыграть, а также о том, что погоня нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы за историческим рекордом Александра Кержакова не влияет на команду.

«Влияет ли на команду предвкушение того, что Дзюба может побить рекорд Кержакова? Не задумывался над этим. Я думаю, что нет. На каких стадионах хотел бы сыграть?

Допустим, на стадионе дортмундской «Боруссии» – «Сигнал Идуна Парк», на «Сантьяго Бернабеу», на «Камп Ноу». В целом, все топовые клубы обладают невероятными стадионами. На таких стадионах всегда хочется сыграть», — приводит слова Галояна Metaratings.

Напомним, Дзюба близок к тому, чтобы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории России. На счету Артёма сейчас 232 мяча, у Александра – 233.

После 18 туров РПЛ «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с «Пари НН».

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