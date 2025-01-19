Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Самуэля Жиго помог «Лацио» разгромить «Верону» в матче 21-го тура Серии А

Гол Самуэля Жиго помог «Лацио» разгромить «Верону» в матче 21-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Верона» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 21-й тур
19 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 Жиго – 2'     0:2 Диа – 21'     0:3 Дзакканьи – 58'    
Удаления: Дуда – 89' / нет

Первый гол в матче был забит уже на 2-й минуте. Отличился экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий за «Лацио». На 21-й минуте нападающий Булайе Диа удвоил преимущество римлян. Третий мяч в ворота «Вероны» на 58-й минуте отправил Маттиа Дзакканьи.

После этой победы в активе «Лацио» стало 39 очков. Римляне поднялись на четвёртое место в таблице чемпионата Италии. «Верона» с 19 очками идёт на 18-й строчке.

Материалы по теме
Официально
«Лацио» объявил о переходе Ибрахимовича из «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android