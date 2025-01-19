Гол Самуэля Жиго помог «Лацио» разгромить «Верону» в матче 21-го тура Серии А
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Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Верона» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Италия — Серия А . 21-й тур
19 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 Жиго – 2' 0:2 Диа – 21' 0:3 Дзакканьи – 58'
Удаления: Дуда – 89' / нет
Первый гол в матче был забит уже на 2-й минуте. Отличился экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий за «Лацио». На 21-й минуте нападающий Булайе Диа удвоил преимущество римлян. Третий мяч в ворота «Вероны» на 58-й минуте отправил Маттиа Дзакканьи.
После этой победы в активе «Лацио» стало 39 очков. Римляне поднялись на четвёртое место в таблице чемпионата Италии. «Верона» с 19 очками идёт на 18-й строчке.
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