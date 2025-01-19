«Арис» без Кокорина поделил очки с «Омонией» в матче 19-го тура чемпионата Кипра

Завершился матч 19-го тура кипрского чемпионата сезона-2024/2025, в котором встречались «Омония» и «Арис» Лимасол. Команды играли на стадионе «ГСП» в Строволосе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом (Швейцария). Итоговый результат — 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку на этот матч.

После 19 сыгранных матчей «Омония» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 36 очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 44 очка. Турнирную таблицу кипрского чемпионата сезона-2024/2025 возглавляет «Пафос», у которого 46 очков.