Мбаппе подарил футболку мальчику, выбежавшему на поле после игры «Реала» с «Лас-Пальмасом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подарил свою футболку молодому болельщику, который выбежал на поле во время финального свистка в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (4:1). Об этом сообщает RMC Sport.
После финального свистка юный болельщик выбежал на поле и сразу же был задержан охраной стадиона. Мбаппе отреагировал на произошедшее, подошёл к плачущему мальчику и отдал ему свою футболку. Также они успели обменяться несколькими словами, прежде чем покинуть поле.
Фото: Кадр трансляции
Напомним, в матче с «Лас-Пальмасом» француз отметился дублем, а «сливочные» вышли на первое место в таблице чемпионата. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», у которого 44 очка. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона» (39).
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