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Мбаппе подарил футболку мальчику, выбежавшему на поле после игры «Реала» с «Лас-Пальмасом»

Мбаппе подарил футболку мальчику, выбежавшему на поле после игры «Реала» с «Лас-Пальмасом»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подарил свою футболку молодому болельщику, который выбежал на поле во время финального свистка в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с клубом «Лас-Пальмас» (4:1). Об этом сообщает RMC Sport.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 1'     1:1 Мбаппе – 18'     2:1 Диас – 33'     3:1 Мбаппе – 36'     4:1 Родриго – 57'    
Удаления: нет / Рамирес – 64'

После финального свистка юный болельщик выбежал на поле и сразу же был задержан охраной стадиона. Мбаппе отреагировал на произошедшее, подошёл к плачущему мальчику и отдал ему свою футболку. Также они успели обменяться несколькими словами, прежде чем покинуть поле.

Фото: Кадр трансляции

Напомним, в матче с «Лас-Пальмасом» француз отметился дублем, а «сливочные» вышли на первое место в таблице чемпионата. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», у которого 44 очка. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона» (39).

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