Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей АПЛ 19 января

Результаты матчей АПЛ 19 января
Комментарии

В воскресенье, 19 января, прошли четыре матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 19 января:

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:3;
«Ноттингем Форест» — «Саутгемптон» — 3:2;
«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:2;
«Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити» — 0:6.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 50 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 44 очка. Третье место также с 44 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Лестер Сити» (14) и «Ипсвич Таун» (16).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android