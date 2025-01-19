Результаты матчей АПЛ 19 января

В воскресенье, 19 января, прошли четыре матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 19 января:

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:3;

«Ноттингем Форест» — «Саутгемптон» — 3:2;

«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:2;

«Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити» — 0:6.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 50 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 44 очка. Третье место также с 44 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Лестер Сити» (14) и «Ипсвич Таун» (16).