Прудников — об РПЛ: по сравнению с тем, что было 10 лет назад, всё ухудшилось

Бывший нападающий московского «Спартака» и пермского «Амкара» Александр Прудников поделился мнением о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Уровень РПЛ падает. Может, по сравнению с предыдущим годом ничего не изменилось, но по сравнению с тем, что было 10 лет назад, всё ухудшилось. Мы же помним, как наши команды играли за рубежом и какая интрига была в РПЛ. Сейчас у нас в лиге есть явные лидеры и явные аутсайдеры.

Когда я выступал в «Амкаре», команда шла в зоне вылета, а потом взяла и обыграла всех лидеров, выдала длинную победную серию. Сейчас таких команд даже близко нет. Сегодня если команда идёт на последнем месте, то у неё нет шансов обойти топ-соперников», — приводит слова Прудникова «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 18 сыгранных туров. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков. В зоне вылета располагаются «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.